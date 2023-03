Football. Normand d'adoption, Franck Doudet est préparateur physique des arbitres à Clairefontaine

Quand il n'est pas sur les terrains de football, Franck Doudet est dans le train. Préparateur physique des arbitres nationaux depuis 2016, le Normand d'adoption enchaîne les allers-retours chaque semaine entre Caen et Paris pour poser ses valises à Clairefontaine. Originaire de Laval, Franck Doudet a rejoint le District de la Manche en 1997, avant d'intégrer la Ligue de Basse-Normandie en tant que conseiller technique régional en 2010. Au même moment, un événement est venu bousculer la suite de sa carrière. "L'UEFA et la Ligue de Basse-Normandie ont organisé l'Euro des 19 ans. Je me suis occupé de la préparation physique des 16 arbitres."

Franck Doudet a commencé en tant que préparateur physique dans l'arbitrage en 2010, lors de l'Euro U19 organisé en Basse-Normandie.

De la Normandie

à Clairefontaine

Un déclic qui l'a conduit à devenir préparateur physique des arbitres fédéraux, sous le regard de Pascal Garibian, ancien directeur technique de l'arbitrage. "Cela représente 400 arbitres de la Ligue 1 jusqu'à la N2, en passant par les U17 et U19 nationaux, le futsal et aussi les deux niveaux nationaux féminins, explique l'ex-défenseur latéral. Il y a les arbitres centraux et les assistants." Son rôle ? Préparer les corps des arbitres à enchaîner les matchs au sifflet chaque week-end. Cela passe par des stages à Clairefontaine (160 jours par an environ) mais aussi un suivi à distance. "Je dois habituer les arbitres à rester lucides sur leurs prises de décisions malgré la fatigue. Pour cela, ils doivent être aussi au plus proche des actions."

Exercices de vivacité, réactivité, endurance, musculation, la préparation athlétique des arbitres est relativement similaire à celle des joueurs. "L'image de l'arbitre bedonnant a disparu. Les arbitres sont de vrais athlètes. L'aspect athlétique fait partie des critères de performance", explique l'expert. À titre d'exemple, les arbitres professionnels cumulent 8 à 14 séances de sport par semaine.

"Les arbitres sont

de vrais athlètes"

Et, après chaque match, c'est l'heure du débriefing. Par exemple, lors de Caen-Sochaux lundi 6 mars dernier, Franck Doudet a observé puis fait le bilan avec le trio arbitral. Il apprécie toujours le fait d'être proche du terrain. "Je prends autant de plaisir que dans l'encadrement. Apprendre est mon moteur." En fin de carrière, il espère multiplier les missions à l'étranger.