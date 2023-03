Normandie. Prudence : deux départements placés en vigilance jaune pluie et inondation

Après un long épisode de sécheresse hivernale, la pluie revient pour de bon sur la Normandie, et plus fortement sur l'Eure et la Seine-Maritime. Météo France place ces deux départements en vigilance pluie et inondation pour la journée de mercredi 8 mars ainsi qu'en vigilance jaune vent.

Les trois autres départements normands, l'Orne, la Manche et le Calvados, sont en vigilance jaune vent. Selon Météo France, des rafales devraient atteindre 70 km/h dans le nord du Cotentin et à Argentan, 65 km/h à Lisieux, Caen, Vire, Saint-Lô et 60 km/h à Granville. Soyez vigilant.