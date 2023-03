Gastronomie. Spécialités culinaires de Normandie : chefs et passionnés vous confient leurs secrets

Recette. En Normandie, les spécialités culinaires sont nombreuses. Chefs et passionnés de cuisine vous soufflent leurs meilleurs conseils pour réussir les plus grands classiques. Tarte aux pommes, noix de Saint-Jacques, teurgoule... Ces spécialités n'auront plus de secret pour vous.