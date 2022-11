[Reportage] Ouistreham. Une journée à bord du Yaka 2, à la recherche de la Saint-Jacques

Il est 3 h 30, le Yaka 2, chalutier presque neuf, largue les amarres et quitte le quai Charcot de Ouistreham. Emmanuel Buhour est le patron du jour, il emmène ses trois matelots. "Ça va bouger aujourd'hui, on annonce des rafales de 80 km/h au large", prévient celui qui tient la barre. Tout l'équipage éclate de rire, et la bonne humeur ne quittera jamais le navire du début jusqu'à la fin du périple. Direction la baie de Seine, à 20 kilomètres devant les côtes de Port-en-Bessin. "On a le droit de pêcher pendant une heure et demie dans cette zone prolifique, donc on aura largement le temps de remplir notre quota qui est d'1,8 tonne, déterminé en fonction de la taille du bateau", explique Emmanuel Buhour. Un véritable gain de temps pour les pêcheurs, qui passaient précédemment 48 heures au large pour faire le plein de coquilles Saint-Jacques. Le temps de rejoindre le lieu de pêche, l'équipage regarde la télé, discute autour d'un café, puis part se reposer dans les couchettes. Il est 8 heures, les vagues se déchaînent sur la coque du navire, et voilà qu'ils pointent tous le bout de leur nez, habillés des fameux cirés jaunes et de gants.

Début des grandes manœuvres

La drague peut commencer à racler les fonds marins, emportant les coquilles dans des sacs en ferrailles. "Quand le bateau commence à ralentir, c'est que les sacs sont pleins", explique le patron. Il est temps de tout remonter à bord. Un vacarme retentit, alors que la pluie et le vent continuent de frapper les matelots. Ils entrent désormais en jeu. "On remet à l'eau tous les indésirables, comme les petits coquillages, étoiles de mer ou poissons, explique Bertrand Macé. On ramasse ensuite les coquilles, on les nettoie, puis on les met dans des bacs de 40 kg chacun." Des tas de coquillages se forment, et celui que l'on surnomme "Nanard" se démarque par sa rapidité à faire diminuer les monticules. "L'ancien, il envoie, on ne suit pas son rythme", s'exclame son collègue Yann Anger. Le Yaka 2 remet le cap sur Ouistreham, mais le boulot n'est pas terminé. Si plus aucune coquille ne va être remontée à bord, un tas énorme doit toujours être traité. "Pendant les trois heures du retour, les gars vont continuer à trier et mettre en caisse", prévient Emmanuel Buhour. La houle commence à se calmer, on se rapproche des côtes. Dernière mission pour les matelots, débarquer les caisses en les hissant à l'étage du bateau pour qu'elles rejoignent un camion frigorifié. La 1,8 tonne a bien été ramassée, de quoi ravir le patron. "C'était une bonne journée de pêche. La météo était un peu difficile, mais on a l'habitude. Puis de toute façon, pas le choix, il faut y aller."