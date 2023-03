Musique. Dua Lipa bientôt de retour avec un troisième album !

Les fans de Dua Lipa vont être ravis ! La chanteuse prépare déjà son retour, trois ans après la sortie de son album Future Nostalgia, qui a cartonné dans le monde entier avec 7 millions d'exemplaires vendus, dont 360 000 en France.

C'est le journal britannique The Sun qui a révélé l'info via une source de la chanteuse : "Le troisième album de Dua est vraiment personnel et elle a la main sur tout. Elle a passé des centaines d'heures en studio et a écrit toutes les chansons, ce qui est vraiment important pour elle [...] En tant qu'un des plus gros noms de la pop music, tous les auteurs et artistes les plus talentueux veulent travailler avec elle."

L'album devrait voir le jour très rapidement : "Le label est très excité et prévoit une longue campagne marketing pour maximiser sa musique, donc la date de sortie de l'album est incertaine jusqu'à ce qu'il soit terminé. Mais le but est que les fans entendent de la musique de cet album d'ici la fin de l'année."

Il va donc falloir s'armer de patience pendant quelques mois avant de pouvoir écouter ce troisième album… On a hâte !