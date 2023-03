The Voice. Micha bouleverse le jury, son papa tombe littéralement par terre 

Ce samedi 4 mars, le casting de The Voice nous a encore bluffés pour cette deuxième édition des auditions à l'aveugle. La performance de Micha a bouleversé le jury mais aussi son papa, qui est littéralement tombé par terre. Soutenu par Nikos, il s'est vite relevé pour regarder son fils chanter et voir les quatre coachs du jury se retourner.

Âgé de 17 ans, le lycéen Micha Gravenberch a grandi à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, et chante du gospel, de la soul et du RnB. Il joue également de la guitare et du piano. Il a interprété la chanson Stand Up de l'auteure compositrice britannique Cynthia Erivo, qui évoque l'esclavage, et bande originale du film Harriet.

Micha a choisi l'équipe d'Amel Bent et, en attendant de retrouver le chemin des projecteurs en avril prochain pour la suite du télécrochet sur TF1, Micha rentre en Guyane pour passer son bac blanc.