Orne. Grâce au New Deal Numérique, la 4G continue de tisser sa toile en zone rurale

Un nouveau pylône de téléphonie mobile a été inauguré vendredi 3 mars à Saint-Georges-d'Annebecq, entre Rânes et La Ferté-Macé. Il fait partie du programme New Deal Mobile, pour combler rapidement les zones blanches de la 4G, et permettre à chacun de se connecter à Internet depuis son smartphone.

Une vingtaine de sites doivent ainsi être érigés d'ici fin 2024 dans l'Orne : douze le sont déjà et le travail d'identification des zones à couvrir se poursuivra jusqu'en 2025, pour un total d'une trentaine de zones. Trente millions d'euros seront investis dans le département sur ce programme.

Les quatre opérateurs de téléphonie mobile, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, utilisent alors la même antenne, "ce qui réduit leurs coûts de fonctionnement en zone faiblement peuplée", explique Michel Comblot, le directeur de la Fédération française des télécoms, selon qui "la 5G ne se justifie actuellement pas vraiment dans l'Orne, exceptée sur les zones fortement urbanisées ou très industrialisées".