Port-Jérôme. Le matériel du journaliste Hugo Clément confisqué par la justice devant Air Liquide

Après le nucléaire, le vin ou les forêts, le journaliste et militant environnemental Hugo Clément s'intéresse à l'hydrogène pour un prochain numéro de son émission Sur le front, diffusée sur France 5. Dans une vidéo publiée en direct sur Instagram mardi 28 février, il indique avoir formulé plusieurs demandes de tournages auprès de la société Air Liquide, implantée à Port-Jérôme. "Refus sur refus. Du coup, on est venus quand même, sans autorisation", indique Hugo Clément.

Alors que l'équipe était en tournage à l'extérieur du site, plusieurs véhicules de police sont arrivés sur les lieux, alertés par le service de sécurité d'Air Liquide pour contrôler les journalistes, ainsi qu'une "substitut du procureur du Havre", pour mettre une partie de leur matériel de tournage sous scellé.

Des drones dans le coffre

C'est notamment la présence de deux drones équipés de caméras, dans le coffre du véhicule, qui a conduit les forces de l'ordre à alerter le parquet. "Le code de procédure pénale impose que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou dans les véhicules professionnels de ces entreprises soient effectuées par un magistrat", a expliqué à l'Agence France Presse le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné. "Un substitut s'est déplacé sur les lieux à cette fin. Deux drones équipés de caméras ont été saisis et seront exploités", dans le cadre d'une enquête "ouverte pour survol par un aéronef d'une zone interdite, délit passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende", précise-t-il.

Aucune mesure de garde à vue n'a été prise, l'équipe de tournage sera "entendue ultérieurement" ajoute le procureur. L'entreprise indique ne pas avoir l'intention de déposer plainte.