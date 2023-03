Polémique. Le cas de Poupette Kenza : l'influenceuse star de Rouen et le harcèlement en ligne

En apparence, le profil de Poupette Kenza ressemble à n'importe quel profil de "momstagrammeuse" classique. Ces femmes qui exposent leurs vies de famille sur les réseaux sociaux sont nombreuses. Beaucoup ont participé ou participent à des émissions de télé-réalité.

Mais contrairement aux influenceuses de ce secteur, "Poupette Kenza" n'est passée par aucune émission. A seulement 22 ans, la jeune Kenza Benchrif est la Française la pluie suivie sur Snapchat selon Le Monde qui lui consacrait un portrait le 18 février dernier.

Pourquoi Kenza Benchrit a-t-elle été placée en garde à vue ?

Dès le début du mois de février, plusieurs internautes ont signalé des photos et vidéos publiées par l'influenceuse dans lesquelles l'on voit son fils, âgé de moins d'un an, hospitalisé pour une blessure à la tête. "J'étais obligée de m'empresser de vous donner des nouvelles pour ne pas vous inquiéter plus que ça. Les résultats de l'IRM sont très positifs", expliquait-elle.

Le 16 février, une internaute publiait plusieurs photos et vidéos, preuves selon lesquelles Kenza Benchrif faisait preuve de "négligence" sur ses enfants. Sur l'une d'elles, la fille de l'influenceuse âgée d'un an est affichée sur un quad derrière sa mère, sans casque mais uniquement protégée par un foulard. Sur une autre vidéo, on voit Poupette Kenza présenter une paire de chaussures, sans s'apercevoir qu'elle marche sur la main de sa fille.

A la suite de ces signalements, la jeune femme a été placée en garde à vue vendredi 17 février pour être entendue par les enquêteurs pour des faits de négligence sur l'un de ses enfants.

La jeune femme est sous le coup d'une enquête pénale pour "soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation".

Poupette Kenza est régulièrement harcelée sur les réseaux sociaux

A audience importante, les risques de harcèlement le sont parfois tout autant. Controverses autour de ses placements de produits, fausses rumeurs qui peuvent aller jusqu'au harcèlement, des milliers de commentaires déferlent chaque jour sous ses publications.

Si l'enquête concernant d'éventuelles négligences de la part de Kenza Benchrif est toujours en cours, la jeune femme est régulièrement harcelée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter notamment, détracteurs et défenseurs de l'influenceuse s'écharpent : narcissisme à son paroxysme pour les uns, proximité et sincérité avec ses abonnés pour les autres. Une chose est sûre : tout le monde a son avis sur Poupette Kenza et la façon dont elle devrait élever ses enfants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Poupette (@poupeettte)

Lors de son passage dans "Touche pas à mon poste" en octobre dernier, elle expliquait déjà que plus son nombre d'abonnés grandissait, "plus le harcèlement empirait", et qu'un harcèlement "dangereux" avait débuté à la naissance de sa fille.

Contactés, le procureur de Rouen ainsi que l'influenceuse Poupette Kenza n'ont pas encore donné suite à nos sollicitations.