[Reportage]. Ces animaux qu'on abandonne… L'Orne sur le pied de guerre

C'est le seul refuge SPA de ce type en France, accueillant proposant à l'adoption chevaux, poneys, ânes et animaux de la ferme. Depuis sa création en 2016, le Grand Refuge de Pervenchères a pris en charge plusieurs centaines de bêtes.

L'histoire est un éternel recommencement : la Société protectrice des animaux fut fondée en 1845 pour recueillir à l'époque les chevaux délaissés ou malmenés par leurs cochers. Les chevaux laissés parfois à l'abandon étaient alors pris en charge par des équipes qui furent, en ce temps-là, les pionniers de la protection animale. Ainsi naquit ce qui perdure aujourd'hui et s'est sacrément développé. Preuve vivante de cette histoire, la création en 2016, à Pervenchères, du Grand Refuge, dont la raison d'être rejoint le fondement même de la SPA : recueillir en son sein les équidés délaissés, auxquels ont été ajoutés avec le temps les animaux de la ferme.

"L'adoption demande beaucoup

de persévérance et de patience"

C'est Stéphanie Girard, quarante-deux ans, qui pilote cet espace, le seul de type en France dont l'activité rayonne sur l'ensemble du territoire hexagonal, bien au-delà des limites du département de l'Orne. Depuis son installation sur 175 hectares, le Grand Refuge a pris en charge près de 1 400 chevaux, ânes, poneys, et plus de 1 700 animaux de la ferme, chèvres, moutons, bovins, cochons asiatiques et même oiseaux… En retour, et pour la même période, la structure a pu faire adopter quelque 840 équidés et 1 400 animaux. Un bilan qui traduit aussi un constat : la cause animale de plus en plus prégnante fait de l'adoption un sujet majeur.

La plupart des animaux accueillis par les équipes du Grand Refuge le sont dans le cadre de décisions de justice. Ce sont des animaux qui, pour la plupart, ont eu une vie cabossée, souvent par manque de soins. Il arrive aussi que certains propriétaires ne puissent plus faire face aux charges que représentent leurs animaux de compagnie. Ces "amoureux des bêtes" sont atteints du "syndrome de Noé", ainsi nommé car comparé au syndrome de Diogène qui touche les humains qui accumulent chez eux toutes sortes de choses : "Des propriétaires sensibles pourtant à la cause animale se retrouvent chez eux avec des dizaines d'animaux dont ils ne peuvent plus s'occuper correctement."

Accueillir, recueillir les animaux qui en ont besoin est une chose, les adopter en est une autre, et pas la plus facile. Les professionnels de la SPA rappellent la nécessité d'une prise en charge encadrée. "Beaucoup de personnes qui poussent la porte du refuge sont portées par l'idée d'une bonne action, mais cela ne suffit pas. Nos équidés sont tout sauf la perle rare qu'on viendrait chercher pour faire une bonne affaire. Ils sont généralement craintifs et difficiles d'accès. Leur adoption demande beaucoup de persévérance et de patience."

Quand les animaux du Grand Refuge partent ailleurs pour leur nouvelle vie, c'est "toujours le meilleur moment, parce qu'on sait qu'ils seront dorlotés", dit Stéphanie. À l'inverse, il peut arriver que l'adoption ne tienne pas la rampe. "Cela arrive chaque année, pour cinq à dix animaux qui ont quitté le refuge pour être placés." Ce retour à la maison est vécu difficilement par les équipes du Grand Refuge. "C'est à chaque fois un échec très douloureux."