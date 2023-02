Ukraine. Des photos inédites de Patrick Chauvel au Mémorial de Caen

L'idée a germé en novembre 2022. Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial de Caen (jusqu'au vendredi 3 mars avant que Kléber Arhoul ne prenne la main) et Patrick Chauvel, célèbre reporter de guerre, décident de lancer une nouvelle exposition photo sur la guerre en Ukraine.

Voici le portrait d'un Ukrainien qui a perdu sa maison dans les bombardements.

Six déplacements en Ukraine

Un an après le début des conflits, le projet devient réel. Depuis ce jeudi 23 février, dans le fonds dédié à Patrick Chauvel depuis 2020, 33 clichés sont exposés. On y voit notamment des civils et très peu de militaires. "Il y a des photos très violentes au combat que l'on n'expose pas. On n'est pas là pour choquer les gens mais pour les interpeller", affirme celui qui a couvert plus de 30 conflits dans le monde.

En noir et blanc, en couleur, en grand format, toutes ces photographies ont été réalisées lors de six séjours en Ukraine depuis le début des conflits.

Les vêtements portés par Patrick Chauvel.

Au cours de la visite, Patrick Chauvel s'arrête devant cette photo où des Ukrainiens, en premier plan, nettoient la rue devant les décombres à Jytomyr, à 150 km de Kiev. "Une demi-heure après les bombardements, tous les civils prennent des pelles et dégagent la route. Ils effacent les traces, c'est leur façon de résister."

Dans un cimetière, des Ukrainiens ont été enterrés "à la va-vite" selon Patrick Chauvel.

Charlotte Ramos vient de Paris. Elle découvre l'exposition avec passion. "Ces photos sont poignantes. La première que j'ai vue, c'est cette jeune femme assise sur du matériel de guerre. Il y a des visages qui apparaissent, ça humanise la guerre."

Une Ukrainienne penchée sur son smartphone est assise sur un canon.

Pari réussi pour Stéphane Grimaldi. "On veut sensibiliser le public sur cette guerre qui dure et qui va durer." L'exposition "Ukraine : 1 an de guerre" est accessible gratuitement sur les horaires d'ouverture du musée.