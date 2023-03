Cherbourg-en-Cotentin. Le festival Spring jongle avec les nouvelles formes de cirque

À Caen, à Rouen, à Elbeuf. Spring est partout en Normandie, et surtout dans le Cotentin. Jusqu'au jeudi 16 avril, le festival international des nouvelles formes de cirque prend place et promet une programmation on ne peut plus riche.

Möbius : un temps fort du festival

La compagnie XY connaît la maison. Elle a déjà participé au festival Spring en 2010 et 2015. Elle revient jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mars pour proposer, en collaboration avec le chorégraphe Rachid Ouramdane, Möbius. Pour cette dernière création, les artistes se sont inspirés des murmurations, ces nuées tourbillonnantes et virevoltantes de milliers d'oiseaux, qui lèvent dans le ciel un incroyable nuage opaque, une vague aussi énigmatique qu'hypnotique. C'est ce thème du groupe, de l'intelligence collective, mais aussi le continuum des mouvements naturels, qu'explorent les acrobates dans Möbius.

Spring cherche à conquérir l'espace

L'ensemble des artistes de Spring s'intéressent à la conquête de l'espace, qui est le fil rouge de cette édition 2023. Cela se voit à travers des spectacles proposant des scénographies innovantes et ambitieuses, la conception de spectacles pour la salle, le chapiteau, l'espace public, les espaces circulaires ou encore des lieux particuliers comme des musées et sites patrimoniaux. Entre autre temps fort, on note le spectacle Portrait chinois, joué vendredi 19 mars, à la Brèche. Ici, Karim Messaoudi vit attaché et relié par les quatre membres à un plateau tournant, à l'accélération hasardeuse l'obligeant à de drôles d'acrobaties.

On note aussi le spectacle What If…, un voyage à travers les conséquences de ses choix, de ses échecs, ficelé par Pedro Miguel Silva. Le public aura l'occasion, jeudi 23 mars, à l'espace culturel des Pieux, de suivre le quotidien de Monsieur A, bouleversé par des repères qui se brouillent, qui voit les événements de sa vie s'entrechoquer et le temps se dilater, comme dans un rêve éveillé.

L'art d'occuper l'espace, différemment

Deux autres spectacles marquent les esprits par leur univers clownesque : Dicklove et Céleste. Dicklove - joué le vendredi 24 et le samedi 25 mars à la Brèche - réunit le jeu et l'art de la métamorphose. Juglair y incarne tour à tour les rôles sociaux et attitudes attribués aux hommes et aux femmes. De son côté, Céleste - joué le vendredi 17 mars à La Hague - emporte le public dans le tourbillon de ses souvenirs déformés, sublimés : chevaux colorés, éléphante gigantesque, grands fauves rugissants et bondissants, dresseur extravagant.

Pratique. Möbius : jeudi 23 (19 heures), vendredi 24 (21 heures) et samedi 25 mars (20 h 30), à la Brèche, Cherbourg. Tarif : de 10 à 22 €. Portrait chinois : dimanche 19 mars, à 11 et 14 heures, à la Brèche, Cherbourg. Tarif : de 7 à 12 €. What if… : jeudi 23 mars, à 20 h 30, espace culturel des Pieux. Tarif : de 5 à 10 €. Programme complet : festival-spring.eu.