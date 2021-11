Jeunes Américains cherchent familles

Au nombre de 40 et âgés de 15 à 17 ans, ces jeunes originaires des quatre coins des États-Unis viennent découvrir la vie d’une famille rouennaise durant deux jours, fin juillet-début août, lors d’un séjour organisé par l’association américaine “people to people”.

En charge de trouver des foyers prêts à accueillir ces jeunes visiteurs, Véronique Geslot lance un appel à l’aide aux familles rouennaises. “Plusieurs groupes de jeunes Américains se succèdent tout au long de l’été. Je recherche des familles avec ou sans enfant qui souhaitent créer des liens avec ces jeunes venus d’horizons différents”, explique-t-elle.

Malgré un laps de temps très court et dans un but plus touristique que linguistique, ces touristes venus d’Outre Atlantique espèrent vivre l’expérience normande.

Contact. Pour joindre Véronique Geslot : tél. 06 72 43 10 04.