Transport : le tarif unitaire à la hausse

Ainsi, au lieu de débourser 1,40 €, le passager paiera 1,50 €. Il est à noter que durant les cinq dernières années, le prix du ticket n’a pas bougé.



Abonnements jeunes

“Cette augmentation du tarif unitaire a pour but d’inciter à la fidélisation par l’achat d’abonnements, qui présentent des tarifs plus avantageux”, explique Laurent Fabius, président de la Communauté d’agglomération.

Parallèlement à cette augmentation, la Crea met en place deux nouveaux abonnements destinés aux jeunes de la communauté d’agglomération. Le premier, “365 jours très jeunes” concernant les 4-11 ans, coûtera 60 euros par an ; le second “365 jours jeunes” s’adresse aux 12 -16 ans pour 130 euros par an. “Nous voulons que les enfants prennent l’habitude d’utiliser les transports en commun, dès leur plus jeune âge. C’est un moyen de les rendre attentifs au développement durable.” En favorisant les abonnements, les élus espèrent rendre l’utilisation des transports en commun plus régulier que ponctuel.