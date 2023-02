Caen. BMX Indoor : place au spectacle !

Comment le Parc des expositions

se transforme-t-il en terrain de BMX ?

Nous avons eu besoin de l'aide de la mairie pour monter les tribunes, ainsi que de celle du transporteur pour les 140 camions qui ont livré 350 tonnes de sable. Les livraisons ont commencé à partir de 16 heures le lundi et ont duré jusqu'à 2 heures du matin, puis ont repris pendant six heures le mardi. Des travaux ont lieu jour et nuit pour façonner la piste.

Une piste de 350 tonnes de sable prend place dans le Parc des expositions de Caen. - studio 911

Comment choisissez-vous

la configuration de la piste ?

La piste change chaque année, selon un design en forme de "U dans un U", comprenant quatre lignes droites et trois virages. Les bosses sont également modifiées, avec la participation de Romain Melin et Florent Hamel, spécialistes de la création de pistes de BMX, qui sculptent et façonnent la piste pendant quatre jours.

Comment les participants

sont-ils sélectionnés ?

Les compétiteurs s'inscrivent d'eux-mêmes. On compte 1 600 inscriptions. Le Caen BMX Indoor est une manche UCI (Union cycliste internationale), inscrite au calendrier international. Les délégations étrangères inscrivent leurs athlètes et, en fonction de leurs performances, ils obtiennent des points. Plus une délégation a de points, plus elle pourra envoyer de participants aux JO de 2024. C'est pourquoi il est crucial pour les délégations d'inscrire leurs athlètes à de tels événements.

Qui sont les principaux noms ?

On a un plateau de Français et d'étrangers. Léa Brindjon, championne du monde junior, et Camille Maire, championne de France, participeront à la compétition, tout comme une dizaine de membres du club caennais, dont le junior Raphaël Marie, récemment demi-finaliste en élite à Tours. Il y aura également une délégation hollandaise avec Justin Kimmann, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2015, ainsi que des pilotes allemands et d'autres étrangers. Le niveau de compétition s'annonce très relevé, promettant un beau spectacle.

Les spectateurs auront droit aussi à une manche de la Coupe du monde de Skatecross. - studio 911

En plus des points, quelles récompenses

sont attribuées aux vainqueurs ?

Les gagnants, hommes et femmes, remportent chacun un chèque de 1 500 euros. Cette parité a été instaurée par Sylvain Huet, le fondateur du Caen BMX Indoor, dès 2009.