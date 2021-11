Ces boulevards de tous les dangers

Traverser le Boulevard des Belges relève presque d’un parcours du combattant et il y a bien longtemps que les usagers s’en plaignent. Sans compter qu’à certains endroits, la largeur de la route complique encore la donne, obligeant le piéton à presser le pas s’il veut atteindre l’autre rive sain et sauf. La largeur réglementaire d’une traversée est de 12 mètres. Sur le boulevard des Belges, elles dépassent parfois les 20 mètres.

Ces frayeurs ne devraient plus durer : des travaux d’aménagement débuteront le 4 juillet. “L’objectif premier est d’assurer la sécurité des piétons”, appuie Yvon Robert, premier adjoint, à la mairie de Rouen, en charge de l’urbanisme.



Des passages plus courts

Certaines traversées vont donc être déplacées pour les rendre moins longues et donc moins dangereuses. Ce sera le cas pour celle située dans le prolongement de la rue Cauchoise, qui sera repoussée 50 mètres au sud.

Des refuges centraux seront aménagés systématiquement et munis de barrières de sécurité, permettant ainsi de rejoindre l’autre côté du boulevard en deux temps tout en restant protégé.