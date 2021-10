Rouen : la rue de l'Hôpital fait peau neuve

Celui-ci avait débuté au premier semestre 2010 avec la réfection de la chaussée, carrefour de la Crosse, à l'angle de la rue des Carmes et de la rue de l'Hôpital.

Réouverture fin avril

La Crea s'est attaquée à la rénovation de la rue même en février de cette année, en effectuant un lifting en profondeur du réseau de canalisations. Les conduites vieillissantes ont été remplacées ainsi que les branchements en plomb. Cette première phase, qui a duré un mois et demi, a coûté 80 000 €.

Fin mars, une deuxième phase des travaux a été entamée par la Ville de Rouen pour refaire entièrement la chaussée. Le revêtement sera le même qu'au carrefour de la Crosse : rouge, agrémenté de petits pavés centraux. Le chantier devrait s'achever le 20 avril.

La rue ne sera cependant ouverte aux voitures et aux camionnettes de livraison que trois semaines plus tard, le temps que le revêtement sèche et durcisse complètement. Cette phase de travaux aura coûté 150 000 € à la ville de Rouen.