[Photos] Rouen. Une marche blanche en hommage à Aurélien Chanu disparu depuis le 22 janvier

Dimanche 12 février, à 10 h, une marche blanche en hommage à Aurélien Chanu, disparu depuis trois semaines, était organisée par la famille. En effet, sorti de la boite de nuit La Suite, située rive gauche à Rouen, Aurélien a disparu et n'a plus donné aucun signe de vie depuis la nuit du samedi 21 au dimanche 22 janvier. Des caméras de surveillance sur le pont Jeanne-d'Arc, témoignent d'une attitude inhabituelle de la part d'Aurélien. Et depuis plus rien, aucune signe.

"Tu resteras à jamais

dans nos cœurs"

Son papa avec sa famille ont donc décidé d'organiser ce rassemblement pour aussi et surtout alerter des dangers encourus par les jeunes lors de ces sorties. Plus de 200 personnes étaient présentes pour accompagner la famille et jeter une couronne de fleurs et des roses à partir du pont correspondant a la dernière image d'Aurélien. Dès le départ, le papa a demandé aux nombreuses personnes présentes de se ranger derrière ceux qui portaient un tee-shirt blanc avec le portrait d'Aurélien et l'inscription : "Tu resteras à jamais dans nos cœurs." Il y avait un grand silence à l'occasion de cette marche, alors que l'on pouvait entendre faiblement la chanson Hallelujah diffusée à partir du sac à dos du frère d'Aurélien.

Arrivée à la moitié du pont Jeanne-d'Arc, le père, la mère et le frère d'Aurélien ont jeté une couronne de fleurs dans la Seine... et de nombreuses roses ont accompagné cette couronne qui est partie avec le courant. Après un long moment de recueillement, la papa d'Aurélien Chanu a remercié les personnes présentes et a déclaré déclarant que "pour eux le plus dur était à venir".