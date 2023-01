Rouen. Toujours aucune nouvelle d'Aurélien, disparu depuis une soirée en boîte ce week-end

Les appels continuent de se succéder sur les réseaux sociaux et l'enquête de police se poursuit. La disparition inquiétante d'Aurélien, un Rouennais de 28 ans, a été signalée dimanche 22 janvier dans la soirée.

Elle remonte à la nuit précédente. Alors qu'il passe une soirée à la Suite, discothèque située rive gauche à Rouen, Aurélien part seul et indique qu'il "se sentait mal", précise une source policière. Il n'a plus été vu depuis et ne s'est pas présenté au travail.

Selon ses amis, il portait une chemise blanche, un pantalon crème et une doudoune vert et noir au moment de sa disparition.