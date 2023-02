Rouen. "On est dévastés par la douleur" : la famille d'Aurélien, toujours porté disparu, organise une marche blanche

Ce sera exactement trois semaines après sa disparition. Dimanche 12 février, la famille d'Aurélien Chanu, qui n'a plus de nouvelles de lui depuis une soirée en boîte de nuit à Rouen dans la nuit du 21 au 22 janvier, organise une marche blanche. Pour penser à Aurélien, bien sûr. Mais aussi pour alerter sur les dangers de la nuit, et en particulier les drogues qui peuvent être administrées à l'insu des victimes, dans leur verre ou par une seringue. "Je veux alerter les pouvoirs publics pour dire que sur Rouen et dans certaines boîtes de nuit, voire la totalité, il y a des produits qui tournent et qui rendent les jeunes fous ou les font se prendre pour des super-héros", explique Fabrice, le père d'Aurélien.

Car il en a l'intime conviction : son fils a été victime d'un tel procédé. "Je suis sûr et certain qu'il a été drogué", affirme-t-il, en retraçant ce qu'il sait de la soirée de son fils, dans la boîte de nuit La Suite. "Ce soir-là, il prend juste deux verres de rosé. Puis il ne sent pas bien d'un coup, avec des vertiges, la tête qui tourne, peut-être des hallucinations." Suit un texto à un ami encore dans la boîte, lui demandant où il se trouve. Puis, le jeune homme de 28 ans quitte la boîte de nuit. Il a été vu sur des images de vidéosurveillance, que son père a pu consulter. "On le voit déambuler un peu comme un zombie", ce qui tranche avec l'attitude d'Aurélien, très sportif.

Un jeune homme tombe en Seine depuis le pont Jeanne-d'Arc

Par la suite, comme les enquêteurs l'ont indiqué à la famille d'Aurélien, trois personnes ont vu un jeune homme tomber en Seine depuis le pont Jeanne-d'Arc. Eux n'ont pas pu lui porter secours, même s'ils lui auraient jeté une bouée. Le corps n'ayant pas été retrouvé à cette heure, il n'y a pas de confirmation qu'il s'agissait d'Aurélien, mais les horaires pourraient correspondre. "Je suis sûr à 99% que c'était mon fils", dit aujourd'hui Fabrice. Aurélien ne souffrait d'aucun problème de santé, faisait un peu de mannequinat et travaillait auprès de personnes âgées dans une entreprise d'aide à domicile. "Il aimait son travail et n'était jamais en retard", insiste son père, qui décrit un homme "joyeux, toujours prêt à rendre service à tout le monde". De quoi abonder à la thèse d'un acte malveillant. "J'en suis certain", lance Fabrice, qui a reçu des témoignages similaires depuis le relais de l'histoire d'Aurélien sur les réseaux sociaux.

"Aurélien n'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier non plus"

"Un jeune homme m'a appelé. Il passait une bonne soirée avant de se retrouver nu dans un parc à 4h20. Une jeune fille m'a aussi appelé et suppose avoir été droguée. Elle s'est retrouvée dépouillée de ses affaires au bord de la RN13, à Tourville, sans savoir comment elle est arrivée là." C'est aussi ce qui pousse Fabrice et sa famille à vouloir sensibiliser le plus grand nombre à ces questions. "Aurélien n'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier non plus." Une vie détruite, comme celle de ses proches. "On est dévastés par la douleur. On met une petite bougie tous les soirs pour avoir une étincelle de vie dans la maison, avec sa photo", raconte pudiquement le père de famille.

"Si vous partez en boîte à quatre ou à cinq, vous ressortez de la boîte à quatre ou à cinq, insiste-t-il. Il faut prévenir les jeunes qu'il y a des gens malveillants, très méchants."

Des fleurs dans la Seine

La marche blanche s'élancera à 10 heures dimanche 12 février, depuis la boîte de nuit La Suite, sur la rive gauche de Rouen, où Aurélien a passé la soirée. Elle prendra la direction du pont Jeanne-d'Arc. "On déposera une couronne de fleurs de roses blanches avec trois petits cœurs : un pour moi, un pour ma femme et un pour son frère. On a aussi prévu des roses rouge d'amour pour les mettre dans la Seine, raconte Fabrice. Après quelques minutes de recueillement, mon fils, Valentin, fera un discours pour son frère."