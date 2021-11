Le Bistrot du Coin : jeune et festif

Son point fort : sa formule du jour à 8,50 € (entrée-plat ou plat-dessert), fraîchement préparée par le chef cuisinier-pâtissier, ainsi que les plats, sandwichs, tartines, salades à la carte. On s’y rend aussi pour grignoter à toute heure, avec les “planchettes-apéro” (saucisson, fromage, tacos, jambon…), ou apprécier une belle carte des vins, dans une ambiance conviviale.

L’après-midi, l'atmosphère devient souvent festive, le bar faisant déjà le bonheur des étudiants. Et pour cause : Benjamin Bazille, le patron, propose des tarifs “spécial étudiants”, des “happy hour” réguliers, et des soirées étudiantes ou à thème. Une soirée spéciale associations est d’ailleurs prévue le 8 juillet pour la construction d’une école en Equateur. Avec le café à 1€ le matin pour tous (toute la journée pour les étudiants), le vin consommé à la ficelle et la présence du wifi, le Bistrot du Coin a plus d’une corde à son arc.

Pratique. 86, rue Martainville, à Rouen. Ouvert tous les jours à partir de 7 h 30, sauf le samedi.

Tél. 02 35 71 58 15.