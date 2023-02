Orne. Trop d'accidents de la route en 2022, sept nouveaux radars entrent en service

Le bilan 2022 de l'accidentalité sur les routes de l'Orne a été dévoilé jeudi 9 février. Il recense 264 accidents corporels (257 en 2021), 338 blessés (308 en 2021), et 24 tués (19 en 2021). Ce sont les plus mauvais chiffres depuis cinq ans. "Cette recrudescence est préoccupante", a souligné le préfet du département Sébastien Jallet, qui évoque "une préoccupation absolue".

Ecoutez ici le préfet de l'Orne: Impossible de lire le son.

Les accidents mortels sont, dans un tiers des cas (7 décès), liés à une vitesse excessive. Dans un quart des cas (5 décès), ils sont liés à la consommation excessive d'alcool et aux stupéfiants au volant. Le préfet note, pour la première fois dans l'Orne, 856 contrôles positifs aux stupéfiants, c'est davantage que les 789 contrôles positifs à l'alcoolémie. A noter aussi, dans un quart des cas, l'implication de la prise de médicaments avant de prendre la route.

Ces mauvais chiffres sont là, malgré des contrôles qui ont été très nombreux sur les routes de l'Orne : 1 200 permis de conduire ont été suspendus en 2022. "Cent opérations renforcées ont été menées par la gendarmerie" ,souligne le colonel Pierre-Olivier Benech, qui commande le groupement de gendarmerie de l'Orne. Sur les routes de l'Orne l'an dernier, 3 561 excès de vitesse ont été sanctionnés, dont 230 à très grande vitesse. Ce sont aussi 913 usages de téléphones au volant, 426 non-respects d'un stop, 266 franchissements de ligne continue, et 113 non-respects d'un feu tricolore. Les gendarmes ont constaté une augmentation de 10 % des infractions liées à l'alcool, de 20 % de celles liées à la conduite sous stupéfiants. Ils ont procédé à 8 % de rétentions de permis de conduire et à 16 % d'immobilisations de véhicule de plus qu'en 2021. Une tendance confirmée en ville par le commissaire Julien Daubigny, qui commande les policiers des commissariats d'Alençon, Flers et Argentan. Ils ont effectué en moyenne six contrôles routiers quotidiennement : en zone urbaine, c'est une augmentation de 25 % des infractions pour alcool au volant, 35 % pour les stupéfiants, ainsi qu'une forte augmentation des conduites sans permis.

Ecoutez ici le colonel Benech et le commissaire Daubigny: Impossible de lire le son.

L'an dernier, 3 600 infractions routières ont été sanctionnées dans les trois plus grandes villes de l'Orne. "Les contrôles sur nos routes ont été nombreux en 2022, ils le sont encore plus cette année", prévient le préfet. 13 300 infractions ont été relevées dans l'orne l'an dernier, sans compter les flashs par les radars automatiques. Alors que 35 radars sont en service, sept nouveaux radars-tourelles vont être mis en service dans les prochaines semaines sur les routes de l'Orne. Ils seront implantés sur des axes où il y a beaucoup de circulation, mais aussi d'accidents : sur la RD930 entre Mortagne-au-Perche et L'Aigle (à Tourouvre et à La Chapelle-Viel), sur la RD18 entre Flers et La Ferté-Macé (à La Ferrière-aux-Etangs et à Monts d'Andaine) et sur le RD13 entre L'Aigle et Gacé (à Touquettes, à Rai et à Saint-Evroult-de-Montfort). A noter que 26 voitures-radar banalisées circulent en Normandie, elles parcourent en moyenne 30 000 kilomètres chaque mois sur les routes de l'Orne et y relèvent mensuellement un millier d'infractions, dont une dizaine d'excès de vitesse supérieurs à 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Une cinquantaine au-dessus de 40 km/h.