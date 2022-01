Un journaliste colombien à Caen

Hollman Morris couvre en effet depuis plus de 15 ans le conflit armé interne en Colombie, avec une attention toute particulière portée sur le thème des Droits de l'Homme. Dans ce film "Témoin indésirable" , véritable plaidoyer pour la liberté d'expression et d'information, Juan José Lozano accompagne ce journaliste colombien dans sa lutte, ses doutes, ses moments de découragement et de fierté. Dans cette atmosphère de plus en plus hostile, Hollman Morris et sa famille hésitent à prendre la route de l'exil...



Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Renseignements au 02 31 06 06 57



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire