Le Havre. Collision scooter-Jeep : un adolescent de 15 ans grièvement blessé

Les faits se sont déroulés vendredi 3 février vers 14 h 15 à l'intersection de la rue Pauline Kergomard et l'avenue du Mont Gaillard au Havre. Un scooter, conduit par un adolescent de 15 ans, circulait rue Pauline Kergomard lorsqu'à l'intersection de l'avenue du Mont Gaillard. A cette intersection, le pilote du scooter et une Jeep sont entrés en collision. La Jeep a ensuite fini sa course dans un lampadaire pour éviter de rouler sur le scooter. L'adolescent de 15 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'Hôpital Charles Nicolle de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76. Son pronostic vital est engagé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.