Faites vos courses à distance

Quoiqu'il en soit, les caddies et autres paniers ne désemplissent pas dans les rayons des supermarchés de l'agglomération caennaise. Pour certains, faire les courses est synonyme de stress et de tension : arpenter les étalages, ne rien oublier sur sa liste, se confronter à la foule ... Or, depuis quelque temps, hyper et supermarchés caennais proposent des alternatives : livraisons à domicile, commandes en ligne, drive in... Mais devant la diversité des offres, comment ne pas à nouveau s'y perdre ?



C’est tendance !

Sur l’agglomération caennaise, le centre Leclerc propose par exemple, comme les “fast-food”, un système de “drive” à Cormelles-le-Royal. En un clic, le client passe sa commande depuis son salon. Aucun frais de préparation n’est retenu sur le ticket de caisse du client et ce dernier n’a plus qu’à passer au Leclerc Drive et à ouvrir son coffre : ses courses y sont alors déposées. Avantage : la commande de surgelés est possible alors que la livraison à domicile, dans la majeure partie des cas, ne le permet pas. L’autre centre Leclerc de l’agglomération, rue Lanfranc à Caen, propose la livraison à domicile. Vous faites vos courses, vous mettez vos achats dans les sacs. La livraison est possible ensuite les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h15. “Nous livrons dans un rayon de 7 kilomètres autour du magasin avec un maximum de cinq packs de liquide. Nous ne livrons pas les surgelés et nous conseillons d’éviter les viennoiseries car le caddie est conservé en chambre froide et ce n’est pas bon pour la conservation” , précise une hôtesse d’accueil. Ce service, quelque soit le montant de vos courses, est facturé 18 euros. Intermarché propose lui deux types de livraison qui vous coûtera pour une petite 10 euros avec un à deux packs et pour une grande 14,50 euros à partir de quatre packs. “Il faut passer au préalable à l’accueil pour réserver le camion” , indique une caissière.

Super U a choisi une formule différente : la livraison gratuite “dans les 72 heures à partir de 130 euros d’achat ou 7 euros en deçà”.

En centre ville de Caen, Monoprix joue la carte de la proximité. Si le client possède la carte de fidélité du magasin, la livraison à domicile est gratuite. S’il ne l’a pas, le service est gratuit à partir de 50 euros d’achats. En dessous, la facturation du service est de 7 euros. Mais la révolution est ailleurs pour l’enseigne : depuis quelques semaines, Monoprix propose une fusion de la commande en ligne et de la livraison à domicile. Avec cette formule, il n’y a donc plus du tout besoin de se déplacer. Le service coûte 9 euros.

Entre diversité et variété, les offres dans l’agglomération caennaise sont donc nombreuses. A chacun de trouver sa solution. Une seule certitude : il n’existe pas encore de solution qui range à votre place les courses dans vos placards !









