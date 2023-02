Stade Michel-d'Ornano. Bientôt le carton rouge pour les supporters caennais mal garés

Avoir un stade en ville est un atout pour Caen, mais cela peut parfois présenter quelques désavantages. Notamment en ce qui concerne le stationnement. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, un soir de match, les supporters sont capables de se garer sur des centaines de places qui n'en sont pas aux abords du stade Michel-d'Ornano. Pourtant, un parking de 1 800 places et gratuit offre aux supporters la possibilité de se garer sans gêner les riverains.

Les habitants sont excédés

"Je possède une place de parking privé, témoigne Sylvie Letouzey. Les soirs de match, certains s'y garent et je me retrouve sans place, à devoir tourner pour rentrer chez moi." Les autres mères de famille avec qui elle se promène en cette fin de matinée sont unanimes : quand Malherbe joue, c'est un peu le bazar. Outre le fait de s'approprier toutes les places de stationnement disponibles, certains s'en créent en allant sur les espaces verts, les détruisant par la même occasion, surtout l'hiver.

Faire connaître les solutions

Depuis des années, le parking Beaulieu existe avec ses 1 800 places, mais il n'accueille au mieux qu'entre 200 et 300 véhicules. Comment expliquer cela ? "Je pense que les gens ne sont surtout pas au courant de son existence", justifie Aristide Olivier, maire adjoint chargé des sports. Alors, la Ville a pris les devants pour communiquer sur ce lieu, situé à huit minutes à pied du stade selon l'élu.

"On a fait le choix de la pédagogie pour trois matchs, poursuit-il. On distribue des flyers aux spectateurs à l'entrée du stade et on met des 'cartons jaunes' aux véhicules mal stationnés." Résultat des courses, ça fonctionne ! Entre 500 et 600 véhicules ont été recensés sur le parking Beaulieu samedi 28 janvier, lors de la réception de Laval.

Dernier avertissement

"Contre Bastia, vendredi 3 février, nous allons faire pour la dernière fois preuve de pédagogie, prévient Aristide Olivier. Ensuite, on entrera dans une période plus coercitive et nous distribuerons des cartons rouges. Les véhicules mal garés seront verbalisés à hauteur de 135 €." Petite précision de l'élu qui a de l'importance, l'argent ne rentre pas directement dans les caisses de la municipalité. "Et puis, huit minutes de marche valent moins cher que 135 €", sourit ce supporter malherbiste.

À noter que des navettes relient le parking Beaulieu au stade, permettant à chacun d'effectuer le court trajet. Et si le fait d'avoir 1 800 véhicules réunis en un même lieu peut engendrer des bouchons au coup de sifflet final, des agents de la circulation vont être disposés pour fluidifier le trafic et prioriser les usagers de ce parking.

Alors, supporter le SM Caen c'est bien, mais en respectant les habitants des alentours, c'est mieux !