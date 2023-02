Normandie. Les opérations de sauvetage en mer sont en hausse de 35 % en 2022

L'hélicoptère de la Marine nationale Caïman à Maupertus-sur-Mer près de Cherbourg a servi de décor mardi 31 janvier pour les vœux du vice-amiral d'escadre Marc Véran, préfet maritime. Il y a dressé le bilan opérationnel en mer de l'année 2022 en plusieurs étapes.

Le trafic maritime à un niveau "élevé"

Le trafic maritime se maintient à un niveau "élevé". En 2022, le nombre de navires de commerce est en légère augmentation comparé à l'année dernière avec une moyenne de 106 navires par jour pour la zone du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg (Manche, Calvados et Le Havre). Sur cette même année, 137 avaries ou incidents ont aussi été enregistrés dont une dizaine de remorquages : le préfet maritime cite notamment l'intervention début mars sur trois conteneurs tombés d'un bateau au large d'Ouessant en février 2022 et ramenés au port de Cherbourg ainsi que le remorquage d'une barge au large de Jobourg début octobre. "Quel que soit le jour, l'heure, la météo, il y a des équipes qui veillent, le Cross, qui agissent, la SNSM, avec moyens affrétés, de la Marine, des administrations ou de la fonction des garde-côtes", précise Marc Véran.

Le vice-amiral d'escadre Marc Véran, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Les navires russes surveillés de très près

Au regard du contexte international, il a également souligné la capacité à agir envers les navires d'intérêt militaire ou particulier, russes notamment. "En Manche mer du Nord, vous avez 400 bateaux qui traversent le détroit et parmi eux, il y a toujours eu des navires d'intérêt militaire. Évidemment aujourd'hui en tant que commandant de zone maritime, je suis particulièrement plus vigilant au trafic et au passage des unités russes qui passent."

Un hommage aux pêcheurs

Après les drames du Mylanoh au large du Havre et de l'Écume II au large de Jersey, le préfet maritime a rendu un hommage aux pêcheurs. Sur la surveillance des pêches, l'objectif est bien de soutenir et de faciliter l'activité dans un souci de préservation des ressources : "Le métier est rude, il est fait très proprement, et leur activité nous est indispensable." La gendarmerie maritime a réalisé 232 contrôles dans le cadre de la police des pêches avec 28 infractions relevées. De leur côté, la Marine nationale a effectué 19 contrôles en mer avec sept infractions, la douane, 39 contrôles avec neuf infractions.

L'importance de préserver l'environnement marin

L'année 2022 en matière d'environnement a été marquée par 1 100 contrôles contre 959 en 2021. "Ces chiffres indiquent clairement que les moyens de l'Etat en Manche mer du Nord développent leurs compétences en matière d'environnement avec régularité et efficacité", note le préfet qui insiste sur l'importance de la surveillance car "ce qui n'est pas surveillé est pillé, ce qui est pillé est un jour contesté".

La préfecture maritime apporte aussi son soutien aux six parcs éoliens et au projet hydrolien. "Leur développement se fera dans la concertation et le dialogue, en considérant comme possibles toutes les activités", confie Marc Véran qui y veillera en tant que préfet coordonnateur. Pour les opérations de déminage, le bilan 2022 est encore élevé. Au moins 1 007 engins ont été détruits, soit plus de 15 tonnes d'équivalent TNT.

Une hausse des opérations en mer

En 2022, 53 589 personnes ont été impliquées dans les opérations d'assistance et de sauvetage. Le nombre de personnes a nettement augmenté par rapport à l'année dernière, principalement en lien avec la crise migratoire mais également avec la saison estivale.

Le Cross Jobourg a enregistré 1 301 opérations en mer sur l'année 2022, soit une hausse de +18 % par rapport à l'année 2021 (1 106), et déplore 35 décès, soit 15 de plus. Deux explications sont données par le directeur du Cross Jobourg Frédéric Garnaud.

Sur l'ensemble des opérations enregistrées par le Cross Jobourg, celles sur les recherches et les sauvetages ont augmenté de 35 % en un an, passant de 450 à 608 interventions. Les opérations d'assistance à un navire en difficulté sont aussi en hausse de près de 23 % en un an (de 409 à 502). Les sauveteurs en mer ont également vu le nombre de leurs interventions presque "doublé" selon Jean-Marc Choisy, délégué départemental SNSM.