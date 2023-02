Ciral. Damien Besnier, boulanger déterminé

Il est onze heures en cette matinée où le soleil fait étinceler le verglas sur les routes de campagne qui mènent à Ciral, petit bourg de quatre cents âmes aux portes de la Mayenne. Dans la boulangerie qui fait face à l'église, Damien Besnier revient de sa tournée de livraison. Levé à quatre heures du matin, il est loin d'avoir fini sa journée de travail, qui se poursuivra avec la préparation du pétrin et des pâtisseries, la vente en boutique et, s'il trouve le temps, l'étude des dossiers administratifs qui s'accumulent…

Bien plus qu'une boulangerie

Cela va faire un an que le jeune homme de 35 ans aura repris le fonds de commerce : "Si j'avais imaginé qu'autant de choses allaient me tomber dessus…", lâche-t-il derrière ses lunettes rectangulaires. Et de sortir ses factures d'une pochette noire : depuis son arrivée en mars dernier, la farine a augmenté de 22 %, la levure de 35 % et le sel d'environ 50 %. Sans compter le prix de l'énergie qui inquiète tellement sa profession. Mais l'homme n'est pas du genre à se plaindre. "Je ne regrette rien", affirme-t-il, même si l'avenir n'est pas serein.

Ce qui le fait tenir ? Ce client qui fait des kilomètres parce qu'il aime son pain. Tous ceux qui lui demandent, régulièrement, de tenir bon parce qu'ils savent combien son rôle est important - son commerce est bien plus qu'une boulangerie : on y trouve des produits d'épicerie, du gaz, des journaux, un relais de poste et une possibilité de retrait bancaire. Ou encore ces habitués qui le supplient de maintenir les livraisons, même s'il faut répercuter sur les tarifs la hausse des carburants. Personnels de santé à l'emploi du temps surchargé, personnes âgées isolées, ils le retiennent souvent pour un petit café, un rôle essentiel de maintien du lien social qu'il est désormais le seul à remplir, "maintenant que les facteurs ne le font plus".

Pas facile d'être boulanger en temps de crise, encore moins à la campagne où les ragots peuvent vite salir une réputation : "Il suffit d'un mécontent pour que des bruits se mettent à courir. Ils me reviennent ensuite aux oreilles", s'attriste le boulanger, qui mise sur la transparence et invite ses clients à lui faire part de leurs demandes : "Je ne demande qu'à m'adapter !" Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles : en moins d'un an, Damien a vu s'installer à Ciral une fromagère, un maraîcher et un cabinet de réflexologie, avec lesquels un climat d'entraide s'est tout de suite créé. Ils ont lancé des apéros qui ont eu un certain succès dans le village : "On sent qu'il y a une vraie demande", se réjouit-il, déjà plein de projets pour l'avenir.