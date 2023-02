Bonne table à Cherbourg. Les pizzas originales à découvrir au Caffè

Vivez l'instant Caffè, sur place ou à emporter ! Situé rue Albert-Mahieu, en plein cœur de Cherbourg, le café, restaurant et salon de thé accueille les clients dans une ambiance cosy et chaleureuse pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le goûter, avec des spécialités boissons chaudes et froides, des pizzas, des soupes et des salades de saison, des pâtisseries et des gâteaux ultra gourmands, le tout 100 % fait maison. Les recettes s'exposent au comptoir et varient chaque jour, au gré des produits de saison.

Les fameuses pizzas "Al Taglio" : légères,

digestes, moelleuses et croustillantes

Hélène et David Patrizi, artisans pizzaïolos, sont les gérants du Caffè, commerce ayant ouvert ses portes en 2017. Le restaurant est aujourd'hui devenu incontournable pour ses fameuses pizzas "Al Taglio", c'est-à-dire à la coupe, dans la pure tradition romaine. Elles sont délicieusement légères, digestes, moelleuses et croustillantes. Quand je me suis rendu au Caffè pour y déjeuner, j'ai opté pour un menu entre 12,40 et 13,40 €, avec une part de pizza et un dessert. La boisson est également comprise. J'ai choisi la pizza Butternut - un régal ! - mais d'autres choix sont possibles en fonction des saisons : Bufala, Zucchine, Parma, Melanzane… et une dizaine d'autres.

Une part de pizza proposée.

La pizza est vendue à la part et peut se manger sur place ou être emportée. Et pour les desserts, ils sont bons et surtout nombreux : vous avez le choix entre les cheesecakes, tiramisu, Twix maison, cookies croquants, brownies fondants, tartes.

Enfin, depuis mi-décembre, on peut commander en ligne. "Notre site marchand le-caffe.fr vous permet de commander vos pizzas et vos desserts façon traiteur : vos pizzas sont prêtes dans la boîte, prêtes à réchauffer à la maison quand vous passez à table", confient Hélène et David Patrizi.

Pratique. 31 rue Albert-Mahieu à Cherbourg. Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 18 h. Service repas non-stop à partir de 11 h 30. Renseignements et réservations par téléphone au 02 33 94 24 26.