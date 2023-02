Place du commerce. Ça bouge dans les enseignes du côté du Havre

Neuf mois plus tard

voit plus grand

La famille Baudet a lancé ce magasin

d'accessoires pour bébés à l'automne.

Il va déménager le mercredi 1er mars

au 61 bis rue Maréchal-Gallieni au Havre.

Neuf mois plus tard, c'est une affaire de famille. D'abord, parce que l'on retrouve à la tête de ce commerce deux sœurs, Morgane et Victorine Baudet, et leur mère, Nathalie. Ensuite car, comme son nom le laisse deviner, il s'agit d'un commerce spécialisé dans les accessoires de puériculture et vêtements pour les tout-petits. "L'idée nous est venue lorsque j'étais enceinte, raconte Morgane. Je ne trouvais pas ce qui me convenait et j'ai été contrainte d'acheter beaucoup de choses sur Internet."

Confectionné à Cambrai

La jeune femme et ses deux associées ont donc conçu leur propre marque d'accessoires, confectionnés à Cambrai, près de Lille, en tissu bio et écoresponsable. "On mise sur la qualité, avec trois matières différentes : gaze de coton, nid d'abeille et sherpa." De la gigoteuse au sac à langer en passant par le tour de lit ou les draps-housses, Neuf mois plus tard a développé toute la gamme nécessaire aux nourrissons. Elle propose aussi trois marques de vêtements, pour les 0-4 ans.

Installé depuis septembre dans un showroom ouvert au public, situé 14 rue Madame-Lafayette, Neuf mois plus tard déménagera en mars dans un nouveau local. "Nous aurons un vrai magasin, avec une vitrine et davantage d'espace pour accueillir les clients", se réjouit Morgane Baudet. Rendez-vous donc prochainement au 61 bis rue Maréchal-Gallieni. Le trio vend aussi sur 9moisplustard.com.