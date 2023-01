Rouen. Un stand pour parler entrepreneuriat avec l'association Positive Planet

Comment créer son entreprise et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Ces questions reviennent souvent du côté de ceux qui souhaitent se mettre à leur compte. Et pour les aider, l'association normande Positive Planet a plusieurs idées. La première a été d'installer un stand place Châtelet, au niveau des Hauts de Rouen. De 14 heures à 17 heures mercredi 25 janvier, les membres de l'association ont pu échanger avec des Rouennais désireux d'entreprendre. Positive Planet souhaite avant tout promouvoir l'entrepreneuriat comme solution pour l'avenir.

"Se faire identifier auprès des habitants, c'est important"

Redha Boudjema est responsable régional de Positive Planet. "Se faire identifier auprès des habitants, c'est important. Pour qu'ils puissent franchir le pas et venir toquer à notre porte, on sait que d'aller à leur rencontre, ça permet de casser l'image un peu formelle de ce qu'on fait." Mais ce n'est pas la seule raison. "L'idée aussi, c'est de rendre accessible l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. Certains viennent au stand par curiosité, et d'autres pour nous parler de leur projet, alors on échange ensemble sur ce qu'ils ont en tête", poursuit-il.

Plusieurs Rouennais décidés à entreprendre

Le mercredi 25 janvier, quelques Rouennais ont fait le déplacement jusqu'au stand, comme Ayen Villarroel Sandoval. "Je souhaiterais créer un site de vêtements grandes et petites tailles parce que moi, je ne trouve pas toujours des pièces qui m'aillent." Et elle n'était pas la seule à vouloir des conseils. Joël Bertrand, lui, a une idée, mais qui est un peu plus floue. "J'aimerais ouvrir un food truck parce qu'il n'y en a pas là où j'habite. Je ne sais pas encore quelles spécialités je proposerai."

Quelques minutes plus tard, Bruno Lévêque est arrivé. "J'ai 56 ans, donc créer une entreprise à mon âge, c'est un peu compliqué, mais je n'abandonne pas parce que c'est mon projet de vie. L'objectif de ma société est de lutter contre les déserts médicaux." Et pour rencontrer les conseillers de Positive planet, il est aussi possible de se rendre dans leurs locaux situés au 23 bis rue Verrier à Rouen, où ils sont installés depuis quelques mois.