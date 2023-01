Insolite. L'Ibiza News, l'unique bar à chats de l'Orne

Un chat attend patiemment devant la porte. Il ne cherche pas à rentrer, mais il vient réclamer son repas aux gérants du bar l'Ibiza News à Bagnoles-de-l'Orne. Marina Lévy et Fabrice Videm ont ouvert leur commerce en 2003. A l'époque, un seul chat faisait partie de la famille. Très vite, les gérants ont eu la visite régulière de chats du quartier. Au fil des années, certains ne sont plus repartis. Aujourd'hui, ce sont quatorze chats qui vivent à l'Ibiza News.

Minimoy et Lily-Rose sont les derniers adoptés de la famille.

Une vocation

Dans le bar, les chats sont chez eux. Zoé dort sur une chaise pendant que Pollux boit de l'eau sur le comptoir. Les petits derniers, Minimoy et Lily-Rose, se bagarrent sur le billard. Pendant ce temps-là, Marina et Fabrice réparent leurs sottises. Au moins 1h30 de nettoyage est nécessaire chaque jour pour garder l'établissement propre. A l'origine, le couple n'avait pas pour projet de créer un bar à chats. "S'ils ont élu refuge ici, c'est peut-être à cause de notre proximité avec la forêt, suppose Marina Lévy. Je ne pouvais pas les laisser miauler à la porte, alors on les a laissé rentrer et ils sont restés." Les quatorze chats du bar sont pucés et stérilisés. Mais les matous ne sont pas à adopter, comme c'est le cas dans d'autres bars à chats. "Les chats sont devenus une partie de notre vie et de notre histoire", confie Marina Lévy.

Les gérants ont eu quelques accrochages avec certains clients ou des habitants mais, avec le temps, ils ont gagné leur place au sein de la commune. Ils ont créé un espace cocooning avec des canapés et des coussins sous la véranda. L'Ibiza News a du succès auprès de la clientèle parisienne, habituée à ce type d'endroit. A Paris, il existe quelques bars à chats mais aussi des hôtels de luxe pour faire garder son animal. Dans l'Orne, l'Ibiza News est le seul bar qui possède ce type de concept. A l'échelle de la Normandie, il n'existe qu'un seul autre bar qui accueille des chats : le Cosy Lunch, à Rouen, en Seine-Maritime.

Les gérants ont créé un espace cocooning dans le bar.