Election au PS. Nicolas Mayer-Rossignol demande que la commission de récolement se réunisse

Les résultats de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste sont tombés vendredi 20 janvier au matin. Olivier Faure, premier secrétaire sortant, a été reconduit à la tête du PS après avoir remporté le scrutin interne avec 50,83 % des suffrages, contre 49,17 % pour son rival Nicolas Mayer-Rossignol, a annoncé vendredi matin le parti. Ce score s'appuie notamment sur les résultats issus des fédérations et transmis à la commission d'organisation du congrès. Les deux camps, qui avaient revendiqué dans la nuit de jeudi à vendredi la victoire, s'accusent mutuellement d'irrégularités dans les votes. Ils ont tous les deux annoncé des recours et demandes d'annulations de vote dans des sections.

"Le choix des militants doit être respecté"

Dans un communiqué datant du vendredi 20 janvier, Nicolas Mayer-Rossignol l'affirme : "Le choix des militants doit être respecté, l'unité du Parti socialiste préservée." Le maire de Rouen rappelle que "des irrégularités graves et manifestes (scrutateurs expulsés des bureaux de vote, refus de présentation de pièces d'identité, urnes déplacées dans des pièces séparées et fermées…), dont les preuves factuelles sont publiques, ont malheureusement été constatées". C'est pourquoi, il "demande que la commission de récolement se réunisse dès cet après-midi [vendredi 20 janvier N.D.L.R], afin de valider le scrutin. À cette heure et en dépit de nos demandes, elle n'a toujours pas été convoquée par la direction sortante". Selon lui, "aucun résultat final ne peut évidemment être proclamé sans validation par la commission de récolement. Je demande que le choix des militants soit simplement respecté".

