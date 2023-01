Abus sexuels dans l'Église. La cellule d'écoute de la Manche saisie 14 fois en un an

Rendre une parole qui a été confisquée : c'est la mission de la cellule d'écoute des victimes du diocèse de la Manche. Jeudi 19 janvier, un an après le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église (CIASE), Mgr Laurent Le Boulc'h a rendu public les chiffres départementaux.

"Au début, nous avons eu très peu d'appels", se souvient Pierre Certain, un des laïcs au service de la cellule d'écoute. Et c'est peu dire : deux entre 2016, année de la création de la cellule, et 2021, année où la CIASE a rendu son rapport. Depuis, ils ont en revanche été saisis 14 fois. "Le rapport de la CIASE a été un déclencheur, il a ouvert les vannes. Il a coupé le silence des familles et des paroisses", se félicite Bénédicte Lucereau, laïque elle aussi au service de cette cause.

Aucun des faits révélés n'est pour l'heure postérieur à 1995. "Les plus anciens datent des années 60", précise Pierre Certain.

Soutien psychologique ou spirituel, demande de reconnaissance matérielle, accompagnement dans la poursuite judiciaire, rencontre avec l'évêque… Les attentes des victimes sont diverses. "J'ai fait plusieurs signalements au procureur de la République", indique Mgr Le Boulc'h, dont le diocèse a été marqué en 2022 par la révélation d'abus commis par Mgr Michel Santier dans les années 1990. "J'espère que tout ce que nous mettons en place va créer les conditions pour que l'Église soit une maison sûre. Un travail de fond est en train de se faire et, j'espère, commence déjà à porter du fruit."

Pratique. Pour contacter la cellule d'écoute diocésaine, premier contact par téléphone (06 38 52 60 33) ou par email, en cliquant ici.