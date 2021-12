Manche. Un protocole signé entre l'évêque et les procureurs contre les abus sexuels

Religion. L'évêque de la Manche et les procureurs de Coutances et Cherbourg ont signé, mercredi 22 décembre, à l'évêché, à Coutances, un protocole visant à simplifier les signalements en matière de crimes et délits commis au sein de l'Église.