Manche. L'ancien évêque de Créteil Michel Santier sanctionné pour des faits commis à Coutances

D'après une information du média Famille Chrétienne publiée vendredi 14 octobre dans la soirée, et confirmée par le diocèse de Coutances, l'ancien évêque de Créteil, Monseigneur Michel Santier, a été sanctionné par Rome en octobre 2021, à la suite "d'abus spirituels à des fins sexuelles" commis sur deux jeunes majeurs dans les années quatre-vingt-dix. Au moment des faits, l'homme d'Église, originaire de Granville, âgé aujourd'hui de 75 ans, était en fonction dans le diocèse de Coutances. Ces actes ont été révélés une vingtaine d'années plus tard par les deux victimes.

Poussé par le diocèse de Créteil, Mgr Michel Santier a, le 5 décembre 2019, envoyé une lettre de démission au pape François, dans laquelle il reconnaissait les faits.

Sa démission prématurée a été acceptée par le Vatican en 2020. Le 9 janvier 2021, Mgr Michel Santier quitte alors ses fonctions et part se retirer quelques mois plus tard dans la Manche, pour mener "une vie de prière et de pénitence" à la demande de Rome. L'évêque de Coutances est alors chargé de l'assigner à résidence, à l'écart, au sein d'une communauté religieuse à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Les deux victimes n'ayant pas porté plainte selon l'évêque de Créteil, Mgr Michel Santier ne fera l'objet d'aucune autre poursuite pénale, ni canonique ni civile.

De son côté, l'évêque de Coutances et Avranches Mgr Laurent Le Boulc'h a exprimé sa "profonde compassion pour les personnes victimes et pour tous ceux et celles qui sont blessés par ces révélations".