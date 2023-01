Réforme des retraites. Dans l'Orne, des perturbations attendues en raison des mobilisations du 19 janvier

La police de l'Orne met en garde sur les possibles difficultés de circulation ce jeudi 19 janvier dans le département, en raison des différents cortèges liés aux manifestations contre la réforme des retraites.

Des rassemblements sont organisés :

- à Alençon, au départ de la place Foch vers 11 heures, en passant par la préfecture, la Pyramide, jusqu'à la tour des archives,

- à Argentan au même moment, avec rassemblement au rond-point du Carrefour Market puis défilé en centre-ville,

- à Flers à 17 heures, place du Général de Gaulle,

- à L'Aigle à 17 h 30, place de la Poste.

Côté transports dans l'Orne : aucun train ne circulera ce jeudi et jusqu'à vendredi matin 8 heures sur la ligne Paris-Argentan-Granville… ni sur Caen-Argentan-Alençon-Le Mans-Tours.

Service minimum d'accueil dans les écoles

Dans l'intercommunalité d'Argentan, le service d'accueil sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30. La mise en place d'une cantine est aussi prévue. Pour les écoles de Nécyn, Trun, Fel, Chambois, Exmes, Le Bourg, Urou, Monts-sur-Orne, et celles de Vincent-Muselli et Jean-de-la Fontaine à Argentan, l'accueil des enfants se fera à l'école Jacques-Prévert. L'accueil des élèves des enseignants grévistes des écoles de Rânes, d'Ecouché-les-Vallées et Sarceaux et des écoles Marcel-Pagnol, Victor-Hugo et Anne-Frank d'Argentan, se fera dans l'établissement scolaire Marcel-Pagnol. Il est nécessaire de s'inscrire avant mercredi 18 janvier à 13 heures auprès de la mairie pour bénéficier du service.

Les mairies d'Alençon, de Flers, de l'Aigle travaillent encore à l'organisation de l'accueil des enfants.