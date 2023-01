Santé. Ce qu'il faut savoir sur la réforme des retraites

Mardi 10 janvier, la Première ministre Élisabeth Borne a présenté le projet de réforme des retraites. Le gouvernement devrait repousser l'âge de départ à 64 ans, contre 62 aujourd'hui. Cette mesure prendra effet en 2030. Autre décision prise : il faudra travailler 43 annuités en 2027. Élisabeth Borne a aussi annoncé que pour les carrières longues ou les métiers avec une grande pénibilité, les salariés pourront partir plus tôt en retraite. Le gouvernement va fermer les principaux régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés et veut revaloriser les pensions actuelles et à venir.

Chez les Normands, cette réforme n'est pas le premier sujet de préoccupation.

Les Normands assez éloignés de la réforme des retraites

Les syndicats et presque tous les partis politiques ont annoncé le refus de cette réforme. Seuls Les Républicains devraient la voter. Élisabeth Borne s'est dite prête à faire évoluer le texte lors du débat parlementaire.