Devoir de mémoire. Dans l'Orne, 35 lycéens sur les pas des déportés

Pour certains, c'était la première fois en avion, et pour la majorité, la première fois dans un camp de concentration. Depuis 2010, l'ex Région Basse-Normandie, en partenariat avec les autorités académiques, invite les établissements scolaires à réaliser un projet pédagogique autour de la Shoah, cette entreprise d'extermination lancée par l'Allemagne nazie menant à la déportation de nombreuses personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Durant deux jours, lors d'un voyage d'étude, les élèves des établissements sélectionnés, à la suite d'un appel à candidature, se rendent à Auschwitz. Depuis 2017, les candidatures pour ce projet sont ouvertes aux établissements de l'ensemble de la région.

140 lycéens, dont 35 Ornais

Les classes et les établissements sélectionnés dans l'Orne pour ce voyage mémoriel des mardi 10 et mercredi 11 janvier sont une classe de première en section bois du lycée des Andaines à La Ferté-Macé et deux classes de terminale du lycée agricole de Sées. Au total, ce sont 35 lycéens, établissements confondus, qui sont partis. La Région a mis en place un avion pour transporter les 140 jeunes Normands sélectionnés. Les lycéens ont été marqués par la visite du camp de concentration Auschwitz-Birkenau, dans lequel plus d'un million de personnes sont mortes.

Ecoutez ici : témoignages d'élèves du lycée de La Ferté-Macé Impossible de lire le son.

"Avec cette visite, on est passés des livres à la réalité", estime Inès Chaumont, 16 ans, lycéenne à Sées. Ses camarades acquiescent. "Le fait de voir l'intérieur du centre avec les cellules d'1m2, dans lesquelles des personnes devaient dormir debout, c'est vraiment dur", témoigne Thomas Bellan, en première au lycée de Sées. L'ensemble des élèves interrogés sont unanimes : le plus marquant selon eux, ce sont les cheveux derrière les vitrines. "Il y avait des tresses tondues, mais aussi des chaussures et des valises, c'est vraiment pesant de voir ça", raconte Claire Denis, lycéenne.

Des expositions prévues

À la suite du voyage, les élèves des établissements préparent des expositions. Au lycée des Andaines de La Ferté-Macé, les jeunes ont commencé à travailler sur une exposition qui mettra en avant l'histoire de personnes ornaises qui ont été déportées durant la Seconde Guerre mondiale à Auschwitz. À l'issue de leurs travaux, les élèves exposeront leurs recherches au sein de la médiathèque de la commune, en avril. Autre projet mené par les lycéens : la production de plaques commémoratives en bois aux noms des déportés ornais sur lesquels ils font des recherches. Ces dernières seront déposées dans les villes d'où étaient originaires les déportés.

Au total, 22 élèves du lycée agricole de Sées ont participé au voyage à Auschwitz.

Au lycée de Sées, les élèves ne sont pas rentrés les mains dans les poches du voyage : ils ont fait de la captation sonore et de nombreux clichés. L'objectif, pour les jeunes, est de reproduire l'ambiance et le ressenti que leur a procuré la visite dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Les lycéens se sont aussi lancés dans la création d'une cartographie pour retracer le parcours des déportés ornais. Ils se rendront fin janvier aux Archives départementales de l'Orne pour faire leurs recherches. En attendant l'exposition des travaux prévue dans l'établissement fin avril, les élèves ont déjà monté une première exposition sur leur voyage à Auschwitz. Elle est à découvrir ce week-end des 21 et 22 janvier, lors des portes-ouvertes de l'établissement.

Les sept établissements sélectionnés par la Région, et les 140 lycéens concernés par le projet pédagogique, se retrouveront le 30 mai prochain au Mémorial de Caen pour présenter leurs travaux.