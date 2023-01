Rouen. Les Puces rouennaises : les bonnes affaires à faire !

Les Puces rouennaises, c'est un événement incontournable pour tous les amateurs de brocante. Cécile Dupire, responsable communication du salon, nous présente une 41e édition prometteuse !

L'authenticité en prime

Cette année, Les Puces rouennaises accueillent 200 brocanteurs et antiquaires : "La plupart sont des fidèles de longue date, mais les stocks sont toujours renouvelés d'une édition sur l'autre, ce qui assure à chaque visiteur de trouver l'objet qui lui correspond", annonce-t-elle d'emblée. Si la plupart des visiteurs viennent avec un but précis et que nombreux sont les brocanteurs spécialisés, le salon offre en prime la garantie de l'authenticité de l'objet grâce aux conseils de deux experts. "Au bureau des experts, les visiteurs peuvent solliciter un avis compétent avant l'achat sur le salon, mais ils peuvent également apporter leur propre objet de collection pour une expertise gratuite : c'est un service inhérent au salon auquel sont sensibles nos visiteurs car tout ce qui est vendu au salon est absolument authentique et ancien", garantit Cécile.

Deux en un

Depuis quelques années, Les Puces rouennaises sont associées à Normandy Vintage : "Les puces célèbrent déjà plus de 20 ans d'existence et leur aura dépasse largement les frontières de la Normandie", note Cécile. Il faut dire qu'au fil des ans, par la diversité et la qualité des antiquités proposées, le salon a su se faire une belle réputation : "On y trouve aussi bien des disques 33 et 45 tours, des appareils photos, des cartes postales, de la vaisselle, des jouets, mais aussi des meubles anciens." Mais pour compléter cette offre, Normandy Vintage offre une véritable immersion dans les années 50 et 60 : "Le même billet donne accès aux deux salons, mais Normandy Vintage répond vraiment à des phénomènes de mode : cette année par exemple, nous avons choisi de mettre en avant les bijoux anciens." Le salon offre en sus une ambiance bien particulière.

Retour vers le futur

Le visiteur est invité à un voyage dans le temps. "Normandy Vintage propose de nombreuses animations tout au long de la journée. Nous convions par exemple des groupes rétro comme Jerry Lease ou Nidcy Namite, dans un style boogie-woogie et rock, pour assurer l'ambiance musicale et un défilé de pin-up est même organisé. Mais Normandy Vintage, c'est aussi tout un panel de services comme le barber shop, l'atelier du tatoueur ou un food truck sixties."

Si le salon attire bien évidemment les collectionneurs, c'est aussi un lieu de divertissement et l'occasion de découvrir de vraies curiosités, comme ces improbables extincteurs customisés dans l'esprit des 60's. "Normandy Vintage rajeunit les puces, attire surtout un public de trentenaires à la recherche d'articles déco insolites pour personnaliser leur intérieur : et les idées ne manquent pas !"

Pratique. Les Puces rouennaises, du vendredi 13 au dimanche 15 janvier, au Parc expo de Rouen. Tarifs de 2 à 6,80 €. pucesrouennaises.com