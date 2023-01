Insolite. L'artiste caennais Arnaud Journou a remis un tableau à François Hollande

Un cadeau de Noël à la sauce normande ! En fin d'année 2022, l'artiste caennais Arnaud Journou a remis, en mains propres à François Hollande, un tableau qu'il a réalisé pour lui. Séduit par son style artistique, l'ancien président de la République l'a accroché dans son bureau parisien, rue de Rivoli.

"J'ai eu carte blanche"

Tout est parti d'un échange avec l'agent d'Arnaud Journou. Hasard ou non, il est en fait l'ami de François Hollande et l'un de ses bras droits pendant sa campagne présidentielle, avant son élection en 2012. Le lien s'est fait très vite. "Il m'a fait une commande sur mesure, mais j'ai eu carte blanche. En faisant des recherches, j'ai appris que François Hollande admirait le roman Les Misérables de Victor Hugo et Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry."

On y retrouve donc les deux auteurs, mais aussi Marianne, figure symbolique de la République française, la phrase "La vie en rose" d'Edith Piaf, chanteuse que l'ex-Président apprécie, mais également un secret "que seul Français Hollande peut décrypter", sourit l'artiste.

Après Jarry, Élodie Gossuin, Miss France 2001, Pascal Obispo, Hélène Ségara et maintenant François Hollande, Arnaud Journou envisage de réaliser d'autres collaborations avec des personnalités ou des marques de luxe.

