La classe C reste à la pointe

Apparue en 2008, la Classe C vient de bénéficier d’un remodelage en règle, qui prend même des allures de renaissance avec l’incorporation de 2 000 nouvelles pièces.

La ligne de la Classe C gagne également des points sur le plan esthétique, principalement par l’installation d’un nouveau capot, par ailleurs en aluminium, avec des optiques redessinées et l’adoption concomitante de feux arrière modernisés.



Mais la différence la plus tangible trône dans l’habitacle. La planche de bord a évolué et s’imprègne du style des modèles supérieurs E et CLS, alors que l’instrumentation, rafraîchie, apparaît plus sophistiquée mais intuitive dans son utilisation. Un nouveau volant multifonctions à trois branches, recouvert de cuir, contribue au luxe ambiant. Enfin, les plastiques témoignent d’une qualité améliorée, en faveur d’un habitacle encore plus luxueux au fil de la montée en gamme.



Mais c’est dans le domaine de la sécurité active et passive que la Classe C s’illustre le mieux, en intégrant des aides à la conduite appréciables allant de la détection de somnolence au régulateur de distances Distronic Plus.



Tout est basé sur les technologies de pointe les plus récentes en matière de radars, caméras et capteurs. Et pour conserver un lien continu avec l’extérieur, une télématique nouvelle donne accès à Internet. C’est sur cette base très remaniée que berline (à partir de 30 400 €) et break de la Classe C s’apprêtent à renouer avec une tradition chère à Mercedes : une troisième carrosserie doit prendre la forme d’un inédit coupé tonique et élégant. La marque à l’étoile occupe le terrain du luxe, dès ses modèles d’entrée de gamme.