Manche. Bains de la nouvelle année : où se jeter à l'eau ?

Prêts à vous jeter à l'eau pour la nouvelle année ? Plusieurs rendez-vous sont proposés dans le département de la Manche avant ou après le passage à 2023.

La tradition à Agon-Coutainville

C'est la tradition depuis près de 20 ans à Agon-Coutainville. Le bain du bout de l'an, annulé deux années de suite à cause du covid-19, aura bien lieu cette année, samedi 31 décembre. Les courageux sont attendus dès 12 h à la cale centre pour les inscriptions. Une demi-heure plus tard, il faudra se jeter à l'eau. Les participants auront droit à la sortie à un vin chaud offert par les Paillottes et l'Union des commerçants, et à une sucette par la mairie.

L'incontournable à Hauteville-sur-Mer

Les membres de l'association Longe côte hautais avaient proposé cette animation pour la première fois en 2020 en partenariat avec les sauveteurs en mer de Hauteville-sur-Mer. Le rendez-vous est donné dimanche 1er janvier à partir de 11 h 45, cale sud, pour une mise à l'eau à 12 h. Les organisateurs souhaitent que cet événement devienne incontournable. Boissons chaudes et grignotages seront offerts par la mairie.

Dans le nord-Cotentin aussi

Sur la plage de Collignon, à Tourlaville, des nageurs courageux se retrouvent par eux-mêmes chaque premier janvier, dans la matinée, pour s'offrir le premier bain de mer de l'année. Ils étaient une dizaine l'an dernier.