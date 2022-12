Rouen. Le pont Flaubert sera fermé entre vendredi soir et samedi matin

L'Armada avant l'heure ! Le célèbre voilier Le Français est en escale à Rouen à compter du vendredi 30 décembre. Dans le cadre de son arrivée,"une levée du pont Gustave Flaubert aura lieu dans la nuit du vendredi 30 décembre au samedi 31 décembre", indique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest dans un communiqué publié mercredi 28 décembre. Par ailleurs, pour faciliter l'opération, le pont Gustave Flaubert sera fermé à la circulation le vendredi 30 décembre entre 22 heures et 6 heures le samedi 31 décembre.

"Des déviations seront mises en place pour le franchissement de la Seine par le Pont Guillaume le Conquérant." À noter que le trois-mâts sera en escale à Rouen jusqu'au 21 janvier. Des visites seront possibles pour le public les week-ends du 7 et 8 janvier et 14 et 15 janvier de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30.