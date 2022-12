Le Havre. Don du sang : une grande collecte à l'hôtel de ville

L'association pour le don de sang bénévole du Havre et sa région organise, en partenariat avec l'Établissement français du sang (EFS) et la Ville du Havre, une grande collecte samedi 31 décembre et lundi 2 janvier.

Des stocks au plus bas

Début décembre, moins de 85 000 poches de sang étaient disponibles alors qu'il en faudrait plus de 100 000 pour répondre aux besoins des patients en cette période hivernale. Cela fait des mois que les dons de sang ne sont pas suffisants en France. L'EFS a d'ailleurs lancé en 2022 deux alertes rouges (février et juin) face à l'urgence. Il restait moins d'une semaine de stock. Cela n'était pas arrivé depuis six ans.

Comment donner ?

Seule 4 % de la population, pouvant donner, donne son sang. La Normandie fait un peu mieux avec 5 %. Les principales conditions pour donner sont l'âge (entre 18 et 70 ans), son poids (plus de 50 kg) et se munir d'une pièce d'identité. Il existe deux maisons du don en Seine-Maritime, gérées par l'EFS : l'une à Bois-Guillaume et l'autre au Havre.

La collecte du Havre

La grande collecte sera organisée dans les Grands salons de l'hôtel de ville du Havre, samedi 31 décembre de 8 heures à 13 heures et le lundi 2 janvier de 10 heures à 17 heures. Sept professionnels de l'EFS et douze bénévoles de l'Association pour le don de sang bénévole du Havre et de sa région seront mobilisés pour accueillir les donneurs. La prise de rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr est à privilégier. 196 créneaux sont prévus. À préciser que le parking souterrain de la mairie sera gratuit pour les donneurs.