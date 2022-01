Mauvaise graine, un court métrage tourné à la faculté

Mardi 22 septembre avait lieu le début du tournage de La mauvaise graine. Un court-métrage réalisé par Bénédicte Pagnot et produit par Mille et une film , TV Rennes, le CNC ainsi que les régions Bretagne et Basse-Normandie. Le tournage a démarré sur le campus 1 de la faculté de Caen. Le thème de la réalisation touche à l'adolescence incomprise, au thème de la fugue et à la position parentale face à leurs enfants. Quatre acteurs principaux ont été retenus : deux acteurs étudiants et deux autre plus âgés.



