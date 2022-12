Ciral. "On ne devrait pas vendre de sapin avant le 1er décembre"

Pour le trio des frères Boul, à la tête de l'entreprise spécialisée dans la vente de sapins à Ciral, l'heure est au bilan. Sans réelle surprise, l'année a été bonne. Entre mi-novembre et fin décembre, la société a vendu environ 155 000 arbres.

Un gel tardif

Un début de mois de novembre à 15 °C, mauvais plan pour les frères Boul. Mais pas le choix : les premiers clients sollicitent l'entreprise familiale pour dégoter leur arbre de fête. De quoi mettre un bon coup de pression aux commerçants de sapins. Pour couper un de ces conifères, le gel doit avoir commencé. Or, cette année, la météo a été inhabituellement clémente durant l'automne. Les arbres n'étaient pas prêts. Leur croissance continue en l'absence des températures basses.

Coup de chaud donc pour les professionnels, contraints de repousser de deux jours la vente de leurs premiers sapins. Ludovic, Franck et Fabien Boul, qui ont repris la société de leurs parents il y a une quinzaine d'années, ont dû embaucher dix personnes de plus cette année pour compenser ces deux jours de retard. Au total, 80 saisonniers ont travaillé à la coupe des arbres du 10 au 25 novembre.

Changer les habitudes

Les propriétaires de la surface de 150 hectares sur laquelle poussent les sapins font état d'une véritable "course à la vente". Certains de leurs clients demandent un sapin dès mi-novembre. "Ça reste une plante verte, elle ne peut pas être coupée tôt et rester belle alors qu'elle est mise dans la maison à 20 °C", explique Fabien Boul. Selon les frères, le sapin ne devrait pas être installé avant le 1er décembre. En intérieur, sa durée de vie, ou de beauté en ce qui concerne la perte d'épines, tourne autour de 25 jours. L'idéal serait donc de laisser son sapin à l'extérieur, et, une fois rentré, de lui mettre les pieds dans un récipient d'eau "comme un bouquet de fleurs".

Les sapins absorbent l'eau grâce à la couche qui se trouve sous leur écorce. "On explique aux clients les meilleures façons de le conserver, mais la première des choses est de ne pas le mettre dans la maison avant le 1er décembre", précise Fabien Boul. L'entreprise familiale souhaiterait que la législation évolue. "On a bien des dates de récoltes et de vente pour des variétés de légumes, pourquoi ne pas faire pareil avec les sapins ?", s'interrogent les frères Boul. Selon eux, l'ensemble de la filière est "vent debout pour décréter une date de vente".

La parcelle de l'Élysée

Les frères Boul ont un modèle. Il se trouve dans le Haut-Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté. Cette entreprise de référence, c'est celle des pépinières de Jean-Christophe Bonoron. Un producteur de sapins renommé puisqu'il est le fournisseur officiel de l'Élysée en sapins depuis plusieurs années. Sur une de leur parcelle nommée "la parcelle de l'Élysée", les frères Boul font pousser une quarantaine de sapins depuis 2006. Ils atteignent aujourd'hui une hauteur de 8 mètres. D'ici 5 à 7 ans, ils devraient mesurer les 10 mètres escomptés pour intéresser l'Élysée.