Cyllène, un choeur pour grandir

Ce choeur s'inspire des mouvements anglo-saxons de gospel et de comédie musicale. Bruno Parmentier, conseiller pédagogique en éducation musicale, chef de chœur et formateur en la matière, qui dirige le projet, explique son objectif : “Le travail ira plus loin que dans les chœurs traditionnels ; il participera au développement global de l’enfant, aussi bien pour son imagination que sa coordination, en lui permettant d’être partie prenante dans la mise en scène des concerts qui allieront chant, danse, arts du cirque et théâtre”.

Par petits groupes, tous les mardis au centre culturel Saint-Sever, les enfants recevront ainsi une formation à la technique vocale dispensée par une pianiste-compositrice. Cinq week-ends seront également consacrés à la préparation de concerts prévus d’avril à juin 2012.

Pratique. Association “Arpèges”, tél. 09 53 06 52 31, ou arpeges.org. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les enfants de toute la région. Si vous souhaitez soutenir le projet, des dons peuvent être adressés à l’association.