Cherbourg. Bateau détruit par le feu : les autopsies des corps auront lieu la semaine prochaine

Les corps sans vie avaient été découverts par les plongeurs peu après 10 heures, lundi 19 décembre, à l'intérieur d'un catamaran en proie aux flammes plus tôt dans la matinée à Cherbourg. Il s'agit d'une femme et d'un homme âgés de 66 ans. Le bateau était amarré à un ponton d'attente au port Chantereyne. Le navire a été totalement détruit par le feu, seuls le gréement jaune et leur annexe restaient à la surface.

Le problème d'un chauffage ?

Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les circonstances de ce drame, l'origine étant toujours inconnue. Durant les investigations, confiées à la gendarmerie maritime en lien avec la police, le ponton d'attente est inaccessible.

Selon nos confrères de La Manche Libre, les sexagénaires avaient acheté un nouveau chauffage il y a quelques jours. "Je ne me substitue pas à l'enquête, mais pour moi, c'est une piste fort probable", a témoigné un ami du couple au journaliste. Le procureur de la République de Cherbourg Pierre-Yves Marot a annoncé que les autopsies des corps seront réalisées la semaine prochaine.