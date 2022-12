Lonlay-l'Abbaye. La colocation entre seniors, une alternative contre la solitude

Se retrouver en colocation, Irma Dézert, Germaine Leneveu et Thérèse Bidard, âgées de 84 à 99 ans, ne l'envisageaient pas forcément. Et pourtant ! Tombée malade en octobre, Irma Dézert a refusé l'hospitalisation. Après la réception d'une offre de colocation par courrier, elle n'a pas hésité une seconde. "J'ai été parachutée ici sans vraiment m'en rendre compte, mais c'est une très bonne solution, tout le monde est heureux", déclare la plus jeune de la coloc. Et ce n'est pas Germaine Leneveu qui dira le contraire : "On est servies comme des dieux, que voulez-vous de mieux ?"

Tout inclus

Dans la coloc, ouverte depuis début novembre à Lonlay-l'Abbaye par la société Age & Vie, tout le monde a sa chambre et une grande douche. Le nid douillet est de 30 m2 et chacun peut rapporter sa décoration pour habiller ses murs blancs. Le lieu de vie est entièrement équipé et très lumineux. La terrasse donne sur le stade de la commune. Les jours d'entraînement, les colocataires sont aux premières loges, en plein soleil.

Vue depuis la terrasse sur le terrain de foot.

Cerise sur le gâteau, une maîtresse de maison et une auxiliaire de vie sont présentes 24 heures/24 en cas de besoin des colocataires. Elles bénéficient de logements de fonction à proximité de la colocation. Sophie Terrisse, maîtresse de maison, aide les colocataires à préparer les repas, les accompagne lorsqu'elles en ont besoin et leur propose des activités.

Ecoutez ici : témoignage des colocataires Impossible de lire le son.

La colocation respire la sérénité. Les colocataires espèrent que d'autres personnes les rejoindront prochainement. D'autres colocations Age & Vie verront le jour d'ici les années à venir. À Pré-en-Paille (Mayenne) en mai 2023, à Rai en octobre 2023 et à La Ferté-Macé en février 2024. À 1 700 € par mois tout compris à Lonlay-l'Abbaye, les habitations Age & Vie comptent au total 1 400 colocataires à travers la France.

Vue sur la terrasse de l'habitation flambant neuve.